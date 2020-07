Kessie al bivio: fischiato prima, omaggiato ora. Ma il contratto scade nel 2022

Franck Kessie è a un bivio, dopo una stagione tra alti e bassi. Come tutto il Milan, verrebbe da dire, perché se è vero che nell'ultimo periodo l'ivoriano è stato uno dei migliori centrocampisti per rendimento del campionato, le sue prestazioni sono estremamente migliorate proprio dopo lo stop per il Coronavirus. Prima San Siro lo fischiava - e non è detto che non lo avrebbe fatto anche dopo - e probabilmente anche lui poteva sentirsi sotto pressione, al netto dell'enorme personalità dimostrata negli anni di Atalanta. La Scala del Calcio è un'altra cosa.

LA PREMIER UN ANNO FA - Il Wolverhampton aveva praticamente chiuso il suo acquisto, una stagione fa, quando il Milan lo considerava, di fatto, un surplus. Un buon asset da vendere, nulla di più, dopo l'addio di Gattuso (che lo aveva fatto giocare praticamente sempre). La richiesta di ingaggio però era fuori dalla portata degli inglesi, visto che avrebbe voluto circa 5 milioni, il doppio di quanto prende al Milan. Troppo.

INCONTRO A CASA MILAN - Oggi George Atangana, procuratore dell'ivoriano, è stato presente in sede per discutere un eventuale prolungamento del contratto. Anche perché la scadenza è fissata per giugno 2022 e probabilmente ci sarà la necessità, per il calciatore, di rivedere il proprio ingaggio. Non è un momento semplice ma è evidente che, se non ci fosse una proposta di rinnovo, allora potrebbe considerarsi sul mercato per la prossima annata.