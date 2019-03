Kessie fuori, Biglia titolare: la doppia punizione di Gattuso all'ivoriano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla fine la tanto attesa punizione per Franck Kessie è arrivata. Il centrocampista ivoriano sarà in panchina nella sfida che comincerà tra pochissimi minuti tra Sampdoria e Milan, mentre l'altro protagonista del battibecco in panchina durante il derby, Lucas Biglia, sarà titolare nella linea mediana. L'ex Atalanta, quindi, paga per tutti. Gennaro Gattuso ha scelto di portarlo con la squadra nella trasferta ligure, ma le regole sono regole e vanno rispettate. Spetterà a Kessie farsi perdonare e tornare a essere protagonista nella squadra rossonera, che lotta per raggiungere la Champions League e avrà bisogno di tutte le forze a disposizione per battere la concorrenza dell'Inter e delle romane.