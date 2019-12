Kessie: "Il Milan è un sogno. Se avessi voluto, me ne sarei già andato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pioli, futuro e speranze Champions. Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a SportMediaset: "Mi trovo bene con Pioli come con tutti gli allenatori che ho avuto al Milan. Il fatto che ora io giochi fa capire a tutti come non abbia niente contro lui e lui non abbia niente contro di me".

L'esclusione contro la Juventus da cosa era dipesa?

"Non ho giocato contro la Juve ma avevo avuto un problema fisico in settimana, niente di grave".

La squadra sembra in ripresa dopo un inizio problematico.

"Abbiamo fatto qualche passo falso all'inizio ma ora stiamo crescendo, lavoriamo per raggiungere l'obiettivo. La qualificazione alla Champions? Secondo me è ancora tutto aperto".

Come giudichi le voci sul tuo futuro?

"Ma se fossi voluto andare via, lo avrei già fatto. Voglio restare per tanti anni qui, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori”.

Quali sono i tuoi idoli?

"Soprattutto Clarence Seedorf. Poi mi è sempre piaciuto Essien e quando arrivò al Milan fui molto contento".