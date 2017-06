Kessie saluta l'Atalanta: "Onorato di aver indossato i vostri colori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il proprio account Instagram Franck Kessie, centrocampista ivoriano fresco di ufficializzazione come nuovo calciatore del Milan, ha voluto salutare l'Atalanta e i suoi tifosi: "Ringrazio tutti tifosi che mi hanno sempre sostenuto ed accompagnato durante questa fantastica esperienza che mi ha aiutato molto nella mia crescita calcistica. Vi vorrei ringraziare per tutto il supporto che mi avete accordato quando le cose andavano male e per questo bellissimi momenti passati quanto tutto andava bene. Infine ringrazio questa bellissima città e la sua gente che mi ha adottato come figlio loro. Sono felice ed onorato di aver vestito questa maglia ed i suoi bellissimi colori. Sono fiero di averla sudata. Vi ringrazio di tutto il cuore. Sempre forza Atalanta".