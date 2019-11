© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l’esclusione dai convocati per la sfida contro il Milan, il futuro di Franck Kessie è sempre più in bilico. Il club rossonero ha ormai deciso di cedere il centrocampista, valutato 25 milioni di euro e seguito da diversi club inglesi ( su tutti Wolverhampton e Leicester). Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Milan avrebbe già individuato il possibile successore dell’ivoriano. Si tratta di Nemanja Matic, in scadenza con il Manchester United e seguito anche dall’Inter.