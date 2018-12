SPAL-Udinese 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin contro Kevin, ovvero la sfida nella sfida di SPAL-Udinese fra Bonifazi e Lasagna. Una contesa che è stata stravinta del difensore della SPAL, che di fatto ha annullato l'attaccante dei friulani.

La gara fra le due squadre ha regalato poche emozioni, ma il duello fra i due Kevin è stato senza dubbio molto interessante. La velocità della punta bianconeri avrebbe potuto mettere in difficoltà l'intera retroguardia estense, ma così non è stato. Ci ha pensato Bonifazi, schierato terzino da Semplici proprio per contrastare la velocità di Lasagna, ad annullare l'attaccante della squadra di Nicola.

Certo, l'atteggiamento dell'Udinese, troppo timida per tutta la gara, non ha aiutato la punta bianconero. Ovviamente questo non deve sminuire la prestazione di Bonifazi,che oggi ha dimostrato tutto il suo valore. Se continua così il futuro sarà sicuramente roseo. Anzi, azzurro.