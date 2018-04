Keylor Navas, le sue papere e i miracoli di Gigio: Raiola predispone l’estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La svolta positiva alla settimana di Mino Raiola è arrivata dalla notte del Bernabeu. Dagli errori in serie di Keylor Navas che hanno di fatto ufficializzato la ricerca di un portiere per la prossima stagione da parte del Real Madrid e dalla condizione di instabilità di rapporti che al momento vige sulla condizione che lega Donnarumma al Milan.

Il faccia a faccia tra il presente ed il

Futuro della porta rossonera ha fatto il resto: con il miracolo del classe 1999 che consacra il record di precocità delle 100 presenze nella massima serie da parte di un predestinato che probabilmente giocherà la prossima stagione con una casacca diversa da quella del Milan.

Scelte di campo condivisibili da ambo i lati: la ricerca di una plusvalenza di grande livello unita alla necessità di non impoverire oltremodo il valore tecnico di una squadra in via di ristrutturazione. Così come è lecito osservare le possibilità di mercato per un agente che non ha mai nascosto la volontà di affidare il gioiello più prezioso della propria scuderia ad un altro progetto sportivo e soprattutto un giocatore che con i fatti non ha mai preso le distanze da chi lo assiste. La magia su Milik che ha salvaguardato il risultato di ieri, l’ennesimo tassello di un puzzle che si sta decisamente componendo.