Khedira campione sfortunato: le difficoltà di Allegri dopo lo stop

Fonte: inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Neanche il tempo di ritrovarsi, che ci si perde. Premessa: al momento, le condizioni di Sami Khedira sono un tema scivoloso e si aspettano novità dal comunicato Juventus di cui ha parlato Massimiliano Allegri. In quello relativo ai convocati per Madrid, si parla di un’aritmia atriale, una patologia molto frequente e che può avere le cause più disparate. Doveroso aspettare il comunicato, quindi.

Però è un dato di fatto che domani contro i Colchoneros il tecnico livornese della Juventus dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, nonché preferiti. Campione sfortunato: la fragilità è sempre stato il limite di un centrocampista potenzialmente tra i più forti d’Europa. Espressosi al suo meglio proprio con la Juve, quest’anno frenato da troppi infortuni. Senza Khedira, Allegri perde in entrambe le fasi: perde gli inserimenti del tedesco e perde la maggior copertura che sa dare. Perde in esperienza, che giochi Bentancur (favorito) o Emre Can. E dire che si erano appena ritrovati.