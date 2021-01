Khedira come Allan? Ancelotti guarda in Italia per continuare a stupire in Premier League

Il lungo addio di Sami Khedira. L'avventura del tedesco con la maglia della Juventus sta per giungere al termine, anche se di fatto era già terminata in estate. La società era stata chiara: alla Juventus non c'era più spazio per uno degli alfieri di Allegri, soprattutto per il suo pesante ingaggio minato da una scarsa tenuta fisica.

Adesso, dopo sei mesi passati in tribuna, il centrocampista è vicino all'addio. Il giocatore ha avuto il via libera per andare in Inghilterra a trattare con i club che lo hanno contattato, su tutti l'Everton di Carlo Ancelotti che lo avrebbe voluto già in estate. Lo stesso Khedira ha fatto sapere di preferire l'avventura in Premier League piuttosto che tornare allo Stoccarda. Quel che è certo è che l'avventura in bianconero sta per finire, con il tedesco che quasi sicuramente ripartirà dall'Everton, per formare insieme ad Allan una coppia di centrocampisti di sostanza e qualità, con Ancelotti pronto a continuare a stupire con il suo Everton delle meraviglie.