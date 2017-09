Khedira: "Conosco bene Howedes, sarà importante per la Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Khedira ha parlato intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com: "Conosco bene Howedes da molti anni, abbiamo giocato insieme e anche contro. Lo conosco come un giocatore e come una persona molto buona, ha carattere e per la Juve sarà molto importante. Posso solo dire che Höwedes è un giovane impeccabile, molto intelligente, tatticamente ben preparato. Credo che sia per lui un'ottima cosa entrare a far parte del calcio italiano ".