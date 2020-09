Khedira continua a rifiutare la rescissione: Paratici non molla e spera nell'accordo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Sami Khedira. Il trentatreenne tedesco ha un ingaggio da 6 milioni a stagione ed è l'over più pagato in rosa, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo e per l'altro partente, Gonzalo Higuain. Via Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Per adesso ha rifiutato ogni ipotesi di rescissione ma la Juventus continuerà a trattare, cercando di evitare di pagargli l'ultima stagione di contratto. La Juve ha fiducia affinché arrivi l'intesa e a quel punto gli ingaggi più pesanti saranno liberati.