Khedira e Higuain scaricati dalla Juve. Ma per il secondo l'addio è pieno d'ostacoli

Spazio alla Juventus che verrà sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto sui giocatori dell'attuale rosa che non rientrano più nei piani in vista del ringiovanimento della rosa da mettere a disposizione del tecnico Andrea Pirlo nella prossima stagione.

Per Sami Khedira e Gonzalo Higuain l'avventura alla Juventus è definitivamente conclusa. Per loro come per Blaise Matuidi il futuro sarà altrove. Il tedesco dovrebbe fare come il francese, ovvero risolvere per poi accasarsi altrove, mentre il discorso relativo all'argentino è diverso. La Juve ha sulle spalle ancora il peso dei 90 milioni spesi nell’estate 2016 e venderlo per meno di 18 milioni porterebbe un'importante minusvalenza in casa bianconera. Inoltre i bianconeri dovranno scontrarsi con la resistenza opposta dal Pipita e da suo padre.