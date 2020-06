Khedira fa sognare i tifosi bianconeri: "Sogno di vincere la Champions con la Juventus"

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha risposto oggi alle domande dei suoi tifosi su Instagram. Nessun dubbio circa la voglia di vincere: "È per questo che gioco a calcio. Io ho vinto quasi tutto. Vincere è come una droga. Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo dovrai provare a vincere tutti i titoli. Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus. Ci siamo andati vicini tre anni fa in finale contro il Real Madrid. Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions. È il mio sogno ed è il sogno anche di tutti gli juventini".