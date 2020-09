Khedira, Higuain e gli altri: Juve, a che punto siamo con le uscite

BlaiseMatuidi, per ora, resta primo e solo. Il francese, accasatosi il 12 agosto all'Inter Miami, è finora l'unica voce spuntata nella lista degli "esuberi", designazione molto antipatica ma che rende bene il concetto, di casa Juventus. Sugli altri fronti, per ora, il club bianconero ha ancora il cartello work in progress appeso fuori dalla Continassa. Anche se il mercato, seppure da poche ore, è già ufficialmente iniziato. E non durerà molto.

Higuain e Khedira. Sono gli scogli più complicati, perché i rispettivi contratti non facilitano certo l'uscita che Madama avrebbe in programma. Con l'argentino, Pirlo è stato piuttosto tranchant, più di quanto non fosse riuscito a esserlo Sarri, che di fronte aveva comunque il suo pupillo. L'ultima pista di mercato lo porta proprio dal francese, all'Inter Miami di Beckham. Anche per i ricchi statunitensi, però, un ingaggio così pesante rappresenta un ostacolo non immediato da sormontare. Khedira guadagna meno, ma non certo poco, soprattutto per un giocatore che è stato sì fortissimo ma oggi ha 33 anni e nell'ultima stagione ha giocato appena 12 partite in campionato. Col tedesco, il Maestro è stato meno netto. E anche per questo resta sulle sue posizioni, le stesse di un anno fa quando poi la ebbe vinta: l'ingaggio pesa a bilancio. E senza cessioni la Vecchia Signora è comunque bloccata sul fronte delle entrate.

Gli altri. Perin è a un passo dal Genoa, ma il portiere laziale, in fin dei conti, era già "uscito" a gennaio, chiudendo simbolicamente la sua esperienza in bianconero. Romero è corteggiato dall'Atalanta, ma anche qui parliamo di un giocatore che nella prima squadra della stagione appena conclusa non si poteva conteggiare. Bene la plusvalenza, di slot però non ne libera. De Sciglio e Rugani vivono situazioni "gemelle": non sono certo esuberi, ma potenziali partenti. Di ricchi offerenti, per ora, qualche avvisaglia e nessuna traccia troppo concreta. Alex Sandro piace in Inghilterra ma l'osservare e l'offrire c'è di mezzo qualche milione (non pochi). E poi? Ramsey, Douglas Costa, chissà Bernardeschi: qui si va lontano dalla definizione di esuberi, se resteranno non saranno certo di troppo. Ma, se per comprare bisogna vendere, qualcuno dovrà pur partire. E la Juventus, stretta nei suoi ingaggi d'oro, cede a rilento ancora una volta. Come un anno fa.