Khedira-Juventus, nessun accordo per la rescissione. Il tedesco ha un ingaggio da 6 milioni

vedi letture

Sami Khedira continua ad allenarsi alla Continassa e, in questo momento, non c'è alcun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto. Nonostante l'esclusione dalla lista Champions, il centrocampista tedesco continua ad allenarsi regolarmente e in questo non vuole firmare la risoluzione col club bianconero, forte di un anno di contratto da sei milioni di euro netti a stagione. Le due parti ne parleranno nuovamente nei prossimi giorni ma al momento non c'è alcun accordo.