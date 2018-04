Khedira: "Rigore al 93'? Devi essere sicuro al 100% e Oliver non lo era"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione per l'eliminazione in Champions maturata all'ultimo secondo non è ancora passata. Sami Khedira, in un'intervista concessa a Sky Sport, ha parlato dell'episodio che ha condannato i bianconeri e delle grandi proteste in campo: "Penso che quel rigore si possa dare, ma non bisognava farlo. All'ultimo minuto devi essere sicuro al 100% che ci sia un fallo. Avrò rivisto le immagini 20 volte e guardando l'arbitro si vede che non era sicuro: aspetta due o tre secondi prima di decidere. E per concederne uno all'ultimo minuto di una partita così importante non devi avere dubbi. Non era un rigore così chiaro e per questo a fine partita eravamo tutti arrabbiati, ma è normale e se non lo fossimo stati dovremmo smettere con il calcio. Il VAR? Se devo essere onesto a inizio stagione non ne ero entusiasta, perché era una novità e interrompeva il gioco per troppo tempo, ma ora sta migliorando e può aiutare il calcio a essere più giusto.