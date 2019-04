Khedira: "Scudetto non è premio di consolazione, ma un successo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non è scontato vincere lo Scudetto". Il centrocampista Sami Khedira, in una intervista, ha rivendicato quanto fatto dalla Juventus che sabato ha conquistato il suo ottavo Scudetto consecutivo, ma pochi giorni prima è stata eliminata dalla Champions League per mano dell'Ajax. "La Champions è sempre un obiettivo visti gli investimenti della Juventus, ma sette/otto squadre sognano di vincerla e per questo bisogna accettare l'eliminazione anche se è molto dura. Abbiamo vinto il campionato per l'ottava volta consecutiva, una cosa speciale che non va data per scontata. Per me questo Scudetto non è un premio di consolazione, ma un grande successo. Adesso dobbiamo continuare a vincere campionati e cercare di conquistare la Champions dopo più di 20 anni. Così si lavora in prospettiva".