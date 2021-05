Khedira si ritira: "Orgoglioso di aver vissuto momenti speciali. Grazie a tutti i miei compagni"

Dopo l'annuncio da parte dell'Hertha Berlino del suo addio al calcio giocato, Sami Khedira ha confermato la notizia attraverso il suo profilo Twitter: "Dopo la gara di sabato sarà il momento dei saluti. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di vivere tanti momenti speciali. Ringrazio tutti i tifosi, i miei compagni di squadra, gli allenatori e, ovviamente, la mia famiglia e i miei amici".

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021