Khedira: "Voglio che i tifosi della Juve mi ricordino come la migliore riserva di sempre"

Nel corso dell'intervista rilasciata a ZDF da Sami Khedira, in cui ha svelato i contatti con Ancelotti e Mourinho in vista del mercato di gennaio, il centrocampista ha anche parlato della sua attuale vita alla Juventus: "Fino a che sarò alla Juventus però, anche se non posso mettere la mia esperienza in campo, posso farlo in allenamento e fuori dal campo. Quando andrò via, voglio che i tifosi mi ricordino come un grande calciatore. La migliore riserva che abbiano mai visto".