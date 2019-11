Killer Lautaro, poi il rigore di Soucek. L'Inter soffre a Praga: 1-1 al 45'

Fonte: Inviato al Sinobo Stadium, Praga

L’Inter a Praga soffre e parecchio, aspetta e molto spesso si lascia anche schiacciare nella sua area. Lautaro fa quattro di fila in Champions, ma dopo Soucek pareggia i conti su rigore.

Nel gelo del Sinobo Stadium, la squadra di Antonio Conte parte timida, anche troppo. Passano neppure 10’ minuti e lo Slavia ha già l’occasione per passare in vantaggio con un colpo di testa di Husbauer che sfiora il palo.

Nonostante i nerazzurri fossero in balia dei padroni di casa, una palla gioiello di Borja sulla trequarti regala a Lautaro la possibilità di calciare in girata di sinistro finito di poco fuori. Siamo solo al 10’, ma gioca solo lo Slavia che continua a tessere trame di gioco insidiose, quanto tecnicamente brillanti. Eppure ecco il secondo lampo: Lukaku, fino a quel momento assente, recupera palla e porta a spasso mezzo Slavia prima di andare in mezzo da Lautaro che, in piena area, non può sbagliare. Kolar battuto: al 19’ è 1-0 Inter. Che però esce nuovamente dal match in maniera evidente.

A risentirne maggiormente è Vecino che dopo un primo fallo passabile, si prende anche un giallo inevitabile sul secondo. La formazione ceca crea. Ci provano a ruota Frydrych (27’), Masopust (28’) e Husbauer (30’). La rete del pari è nell’aria, ma incredibilmente è l’Inter e farlo: al minuto 34 lo stesso Frydrych va in retropassaggio su Kolar non accorgendosi di Lautaro che gli strappa via il pallone, tocca dentro per Lukaku che infila ancora il portiere ceco. Gol? No, precedentemente un fallo apparentemente regolare di de Vrij su Olayinka nell’area opposta, si trasforma in un incubo. Il VAR, dopo la rete nerazzurra, richiama al monitor Marciniak che annulla e assegna il calcio di rigore allo Slavia.

Sul dischetto (37’) il capitano Soucek batte Handanovic e riporta il match in parità: 1-1.