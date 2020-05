Kimmich purga il Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco è a un passo dallo Scudetto

Un bellissimo pallonetto di Kimmich regala virtualmente il Meisterschale al Bayern Monaco: +7 a sei dalla fine

LE FORMAZIONI - L'intoccabile Haaland viene spalleggiato da due possibili sorprese come Thorgan Hazard e Julian Brandt, con un'altra panchina per Jadon Sancho. La cerniera centrale è formata da Delaney e Dahoud, mentre Piszczek lascia la banda libera per la corsa di Hakimi. Dall'altra parte il 4-2-3-1 è il solito, con il tridente Coman-Muller-Gnabry dietro il centravanti Lewandowski.

OCCHIO A HAALAND - Il Signal Iduna Park pieno sarebbe un aiuto per il Borussia Dortmund che, comunque, va vicinissimo al gol dopo 35 secondi, quando una uscita di Neuer rischia di diventare una topica. Il tiro da fuori di Haaland però viene salvato sulla riga da Boateng, poi Brandt scalda i guantoni al portiere avversario, senza troppi grattacapi. Il primo squillo del Bayern Monaco si riflette in una deviazione mancata da Muller, raccolta da Burki con un minimo di apprensione. La vera occasione arrivano al minuto 18, quando Gnabry si trova in mezzo all'area tutto solo, supera Burki ma Piszczek con il tacco salva a pochi passi dalla riga.

ONDA E RISACCA - Il Bayern Monaco ha qualche difficoltà nell'aprire l'ostrica rappresentata dalla retroguardia del Borussia Dortmund. Anche perché la squadra di Favre difende meglio del solito, utilizzando molto il contropiede per lanciare Haaland: il norvegese è sempre la soluzione preferita dai suoi compagni, qualche volta anche con troppa piaggeria. Nel primo tempo è Alphonso Davies il migliore in campo, sia in attacco che in difesa, perché ha velocità e tecnica per dare fastidio agli avversari. Così se il vantaggio territoriale è del Bayern, il contropiede giallonero può dare qualche problema. Coman e Goretzka costringono Burki a mettere i pugni due volte.

VANTAGGIO BAYERN - La sensazione è che entrambe le squadre possano fare gol, ma il Bayern abbia più armi a sua disposizione. E la difesa di Favre ha sempre qualche problema, come nel caso dello 0-1: un batti e ribatti al limite, Kimmich si trova il pallone sul destro e dal limite dell'area impallina Burki con un pallonetto: il portiere svizzero è probabilmente colpevole nell'occasione, perché si trova in posizione un pelo troppo avanzata per rispondere in maniera reattiva alla conclusione comunque ottima di Kimmich.

DORTMUND IN DIFFICOLTÀ -Durante la ripresa il Bayern alza i ritmi e va vicino alla rete in un paio di occasioni, con Burki che stavolta è preparato e dice di no a Goretzka. La migliore occasione però è del Dortmund perché Haaland, dopo una bella giocata di Sancho e un assist di Hakimi, avrebbe il pallone del pareggio, ma scarica il sinistro addosso a Boateng, girato, che mette il corpo deviando con il gomito. Il Var sorvola. Qui il Bayern arretra provando di sfruttare il contropiede, ma è Dahoud, a nove dalla fine, a impegnare severamente un Neuer che rischia di essere un pelo sbilanciato dalla conclusione dalla distanza.

RUSH FINALE - Lewandowski sonnecchia per ottanta minuti, poi ha sul sinistro il possibile zero-due e va a colpire il palo a Burki battuto. Negli ultimi minuti succede poco, ma il Bayern va a più sette a sette dal termine, di fatto sigillando il Meisterschale, al netto di un calendario non troppo semplice. Il Borussia paga alcune scelte discutibili, ma anche l'assenza di Marco Reus.

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

Marcatori: Kimmich 44'.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3)

Burki; Piszczek (dall'80' Gotze), Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney (dal 46' Can), Dahoud (dall'85' Witsel), Guerreiro; Hazard, Haaland (dal 73' Reyna), Brandt (dal 46' Sancho).

BAYERN MONACO (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Boateng (dall'84' Hernandez), Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman (dal 73' Perisic), Muller, Gnabry (dall'87' Martinez); Lewandowski.