King Ciro e il trionfo dei Fab Four: la Lazio ha cambiato musica

Se solo due giocatori nella storia della Serie A avevano raggiunto i 17 gol in meno partite giocate (Angelillo con l'Inter nel 1958/59 e Felice Placido Borel con la Juventus nel 1933/34), ci sarà pure un motivo: il 2019-2020 è l'anno di Ciro Immobile, attuale capocannoniere del torneo.

Insaziabile sotto porta (17 reti in 14 gare di campionato e 2 in 3 di Europa League), uomo spogliatoio (anche oggi rigore del 3-0 lasciato in modo altruista a Luis Alberto) e trascinatore di una Lazio che, almeno in Italia, non ha alcuna voglia di fermarsi e smettere si sognare. Terza in classifica e - perché no? - con un -6 dalla Juventus che non rende certo proibitivo credere addirittura in qualcosa in più dell'ultimo posto sul podio.

La squadra di Simone Inzaghi, d'altronde, sembra giocare per lunghi tratti col pilota automatico. Proprio come oggi contro l'Udinese all'Olimpico, quando a fare la differenza sono stati ancora una volta i suoi Fab Four: Immobile, appunto, autore di una doppietta; Luis Alberto, autore del 3-0 dal dischetto; Correa, bravo a conquistare due calci di rigore coi suoi numeri ubriacanti palla al piede; infine Milinkovic-Savic, devastante nell'assist per l'1-0 firmato Immobile. Quattro tenori che hanno ripreso a cantare - chi più, chi meno - e sull'onda giusta per guidare la Lazio verso nuovi prestigiosi obiettivi. Anche perché, con l'assai probabile eliminazione dall'Europa League, campionato e Coppa Italia rappresenteranno ancora una volta il Doblete nel mirino dei biancocelesti.