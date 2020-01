© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simon Kjaer è a un passo dal Milan. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con Atalanta e Siviglia, il centrale danese arriva in prestito con diritto di riscatto . Alla corte di Pioli, ma anche a quella di Zlatan Ibrahimovic. I due, in passato, furono protagonisti di un acceso diverbio in Europa League: Ibra vestiva la maglia del Manchester United, Kjaer quella del Fenerbahçe. Nel novembre 2016, se ne dissero di tutti i colori in campo, con Ibra che arrivò a mettere le mani attorno al collo all'avversario (oggi prossimo compagno): fu necessario l'intervento di Mourinho, per separarli. E pochi giorno dopo lo stesso Kjaer rincarò la dose: "Non sono riuscito a capire le sue parole, ma non sono sorpreso. Ibrahimovic è un arrogante, è quello il calciatore che ho sempre conosciuto". Magari l'elettricità tra i due darà la scossa che serve all'ambiente di Milanello.