Kjaer-Milan, esteso il prestito fino a fine stagione. L'agente: "Vede il suo futuro in rossonero"

Simon Kjaer, arrivato al Milan in prestito dal Siviglia dopo l'esperienza all'Atalanta nella prima parte di stagione, ha conquistato il posto da titolare al fianco di Romagnoli, risultando spesso uno dei migliori. Anche contro la SPAL, Kjaer sarà al centro della difesa: "Milan e Siviglia hanno trovato l'accordo per estendere il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione" ha confermato in esclusiva a SportMediaset.it l'agente del difensore Mikkel Beck.

"Kjaer vede il suo futuro al Milan - ha ammesso l'agente - e la situazione coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario". Per confermarlo nella prossima stagione la società rossonera dovrà pagare il riscatto di 3,5 milioni di euro al Siviglia.