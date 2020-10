Kjaer: "Obiettivo? Vincere l'Europa League. Sono al Milan per essere un leader"

"Per me è meglio così, belle partite contro avversari forti. E' meglio anche per la testa, i viaggi sono di meno rispetto ai viaggi che ho fatto prima nei gironi". Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simon Kjaer ha parlato della vittoria del suo Milan contro il Rio Ave e dell'obiettivo europeo: "Adesso siamo il Milan e dobbiamo avere l'obiettivo di vincere l'Europa League, abbiamo una delle società più grandi del mondo. Quando sei giovane ti piace l'idea di una squadra di giovani. Quando sei vecchio e hai provato varie cose sai che non esiste una squadra solo di giovani perchè ci sono tanti aspetti sul campo che fuori. Sono sempre stato molto umile, però quando sono venuto qua non sono venuto per essere uno dei tanti ma per essere un leader e dare il mio impatto. Hauge ha fatto molto bene, non è facile arrivare dalla Norvegia in una società come il Milan".