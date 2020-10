Klinsmann presenta Inter-'Gladbach: "Nerazzurri favoriti, ma occhio ai giovani talenti dei Fohlen"

vedi letture

Jurgen Klinsmann, ex giocatore nerazzurro e oggi allenatore, ha presentato a La Gazzetta dello Sport la sfida di Champions in programma stasera tra l'Inter e i suoi connazionali del Borussia Mönchengladbach: "Il Borussia è un’ottima squadra, ha un impianto di gioco solido, i giocatori vanno in campo con le idee chiare. La qualità di calcio è elevata, la stagione scorsa fece una prima parte di campionato eccezionale".

Chi vede favorito a San Siro?

"L’Inter è favorita, è superiore, ha individualità di gran livello. Ma bisognerà avere grande rispetto per gli avversari, non è solamente un modo di dire: nel 'Gladbach ci sono giocatori giovani ma con grande entusiasmo, cosa che può risultare pericolosa per Conte".