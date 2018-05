Klopp è l'uomo in più di un normal Liverpool che vuol fare la storia

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se qualcuno fino a ieri aveva il minimo dubbio che il Liverpool potesse compiere lo stesso errore commesso dal Barcellona meno di un mese fa, dopo le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa è chiaro come questa sia una speranza pressoché vana. L'allenatore tedesco si è presentato davanti ai cronisti sorridente, sereno, ma allo stesso tempo fortemente determinato e con l'idea di essere straordinariamente favorito dopo il 5-2 dell'andata. Non ha certo fatto il superiore o lo spocchioso, ma con estrema sincerità ha fatto intendere che i Reds non sono il Barça e lo stesso percorso in Champions League lo dimostra senza mezzi termini.

3-0 COMPLICATO PER LA ROMA - Segnare almeno tre gol senza subirne alcuno contro la corazzata inglese, è qualcosa di come minimo complicato. Questa è un'ovvietà che tutti hanno sottolineato in questi giorni. Il fatto però, che a sottolinearlo sia l'allenatore avversario, è un qualcosa che solitamente non ci si aspetta. Klopp però è così, non ha peli sulla lingua e non si preoccupa se qualcuno si offende dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni. Questo non significa che dia per scontato il passaggio del turno, lo ha detto chiaramente, ma ha anche aggiunto che sarebbe un bugiardo se dicesse di non essere avvantaggiato da quanto fatto ad Anfield una settimana fa.

LE DIFFERENZE CON VALVERDE - Prima del match contro il Barcellona, è stato chiaro come l'allenatore del Barcellona avesse dato per scontato un risultato positivo. Pur cercando di nascondere la propria euforia, si era prestato anche a rispondere alle domande sul campionato e sulla ormai prossima vittoria della Liga. Klopp ha messo in chiaro che avrebbe parlato solo della sfida con la Roma fin dalle prime parole. Hanno provato a distrarlo con una domanda sul suo vice, rimasto fuori da questo finale di stagione ufficialmente per motivi personali, ma il tedesco ha risposto con un semplice: "Leggetevi il comunicato!". Klopp sa benissimo che il successo della propria stagione passa dalla finale di Kiev. Sa che in campionato qualcosa non è andato secondo i piani e che allo stesso tempo, giocare l'ultimo atto della Champions, gli permetterebbe di non ricevere critiche o appunti almeno fino alla prossima stagione. Si gioca una stagione sul campo dell'Olimpico e lo fa a pancia vuota, cosa che non ha fatto Valverde nei quarti di finale.

L'UOMO IN PIU' - Da sempre si parla più o meno coerentemente dell'importanza dei tecnici per le rispettive squadre. Nel caso di Klopp però, è chiaro come di fatto la sua presenza valga come un dodicesimo uomo in campo. La sua forza è quella motivazionale, ma anche quella tattica. Sa trasformare anche giocatori normali in una macchina da guerra e ha avuto la forza di rendere Salah il giocatore più in forma di tutta Europa. Di Francesco sa che dovrà fare i conti anche con lui, che lì a pochi passi dalla sua 'area', avrà un fuoriclasse pronto a colpire in ogni momento. Fare i conti col Liverpool significa prima di tutto fare i conti con Jurgen, un comandante senza paura che è determinato a trasformare il suo normal Liverpool in un pezzo di storia del calcio.