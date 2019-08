© foto di Imago/Image Sport

Brutte notizie in casa Liverpool. L'infortunio rimediato dal brasiliano Alisson costringerà Jürgen Klopp a fare a meno di uno dei migliori portieri al mondo per diverse settimane. A confermarlo, a due giorni dalla gara col Chelsea valida per l'assegnazione della Supercoppa Europea, lo stesso manager tedesco: "Alisson - ha detto - è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo costringerà a restare fuori per un po', sicuramente non è valutabile il suo recupero per la sfida contro il Chelsea. Non voglio dare adesso tempi di recupero esatti, senza dubbio serviranno un paio di settimane e poi si vedrà".

A questo punto, tra i pali del Liverpool per la sfida contro i blues e non solo, ci sarà lo spagnolo Adrián San Miguel del Castillo: arrivato questa estate dal West Ham, l'estremo difensore classe '87 ha preso il posto di Mignolet, tornato in Belgio per vestire la casacca del Club Brugge.