Klopp e il girone Champions: "L'Atalanta è stata la sorpresa della Serie A, non sarà facile"

"Se una squadra è lì, è perché lo merita". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato oggi il sorteggio per i gironi di Champions League andato in scena ieri: "L'Atalanta è stata la sorpresa dell'ultima stagione in Italia e si è consolidata in quella posizione. E poi l'Ajax è famosa per i suoi tanti ottimi giovani. È un gruppo molto interessante, vedremo. Non vedo l'ora di analizzare i nostri avversari, dovremo essere pronti".

Brewster va allo Sheffield?

"Non c'è niente da poter annunciare ancora. Forse la conferenza arriva un po' troppo presto".

La sosta per le nazionali la preoccupa?

"Non voglio sembrare irrispettoso, ma in questo momento penso che tutti vorremmo avere la nostra famiglia vicina. È così anche per i calciatori e quindi sono discretamente preoccupato. La Premier League e le TV ci complicano la vita, perché non si preoccupano se i nostri calciatori giocano in Perù mercoledì sera, per loro possono giocare nuovamente sabato".