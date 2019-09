Klopp e la maledizione Italia. L'ultima vittoria a Udine undici anni fa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp continua a non avere fortuna nelle sue trasferte italiane. Il manager tedesco, dopo aver vinto a Udine nell'ottobre 2008 quando era alla guida del Borussia Dortmund, è arrivato in Italia per gare europee in altre cinque circostanze. E tutte e cinque le volte ha perso. Tre di queste sconfitte - una col Borussia Dortmund, due col Liverpool - sono arrivate al San Paolo contro il Napoli.