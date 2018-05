Klopp e le finali, quante delusioni. Lo specialista Zidane fa l'en plein

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La finale di Kiev fra Real Madrid e Liverpool sarà una partita fra due filosofie ben diverse. Interpretate al meglio dai rispettivi allenatori. Da una parte Zinedine Zidane, uno che dalle parti di Valdebebas considerano come una sorta di 'gestore' del gruppo. Tanti campioni che convivono grazie alle sapienti indicazioni del francese. Dall'altra Jurgen Klopp, maestro di tattica e teorico del gioco ultraoffensivo. Filosofie diverse come detto, che in passato hanno portato ai due tecnici risultati ben diversi.

Perché, numeri alla mano, Zizou da allenatore del Real ha diretto 7 finali (nazionali e internazionali) vincendole tutte. Jurgen Klopp, invece, ha un rapporto ben più conflittuale con le partite decisive: su 10 finale, fra Germania e Inghilterra, il tedesco ne ha perse addirittura 7, vincendone 3.

Nello specifico Zidane, oltre alle ultime due edizioni della Champions League contro Atletico e Juventus, ha trionfato anche nelle emanazioni della massima competizione europea, ovvero Mondiale per Club (contro Kashima Antlers e Gremio) e Supercoppa Europea (contro Siviglia e Manchester United). A queste è da aggiungere il successo in Supercopa di Spagna nella doppia sfida col Barcellona, una doppia vittoria per 3-1 e 2-0 che ha portato il trofeo a Madrid.

Jurgen Klopp invece ha dovuto spesso fare i conti con il trofeo del bel gioco, lasciando spesso e volentieri le coppe agli avversari di turno. E' successo in Champions League nel 2013, quando a Wembley fu il Bayern Monaco di Heynckes a festeggiare (1-2 il risultato per i bavaresi). Ma pure in Europa League, a Basilea. Avversario di turno era il Siviglia di Emery, l'iniziale vantaggio di Sturridge fu cancellato da Gameiro e dalla doppietta di Coke. E' andata un po' meglio in Germania, visto che le 3 finali di Coppa hanno portato due sconfitte (contro Bayern e Wolfsburg, 2014 e 2015) e una vittoria (5-2 contro il Bayern nel 2012). Benino anche in Supercoppa di Germania con 2 successi (contro il Bayern, 2013 e 2014) e 2 sconfitte (con Schalke e Bayern). Chiusura con la Coppa di Lega ignlese: nell'unica occasione, nel 2016, il suo Liverpool fu sconfitto dal Manchester City.

ZINEDINE ZIDANE

I successi:

CHAMPIONS LEAGUE: 2 (Atletico Madrid 2016, Juventus 2017)

MONDIALE PER CLUB: 2 (Kashima Antlers 2016, Gremio 2017)

SUPERCOPPA EUROPEA: 2 (Siviglia 2016, Man United 2017)

SUPERCOPA DI SPAGNA: 1 (Barcellona, 2017)

JURGEN KLOPP

I successi:

COPPA DI GERMANIA: 1 (Bayern, 2012)

SUPERCOPPA DI GERMANIA: 2 (Bayern, 2013, 2014)

Le sconfitte:

CHAMPIONS LEAGUE: 1 (Bayern, 2013)

EUROPA LEAGUE: 1 (Siviglia, 2016)

COPPA DI GERMANIA: 2 (Bayern 2014, Wolfsburg 2015)

SUPERCOPPA DI GERMANIA: 2 (Schalke 2011, Bayern 2012)

COPPA DI LEGA INGLESE: 1 (Man City, 2016)