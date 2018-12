© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro l'Arsenal, ha parlato anche di Juventus e Champions League: "Avrei voluto evitare due squadre: la Juventus, perché è la favorita, e il Borussia Dortmund perché affronterei la mia ex squadra. Il Bayern Monaco è molto forte, ma penso che la Juve sia la formazione più strutturata, non solo per la presenza di Cristiano Ronaldo. La squadra di Allegri è molto esperta e per diversi giocatori potrebbe essere l’ultima opportunità di vincere. I bianconeri faranno di tutto per raggiungere questo traguardo... Ma alla Champions per fortuna penseremo a febbraio”. I Reds, agli ottavi di finale, sfideranno il Bayern Monaco.