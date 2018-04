Klopp: "Futuro in Serie A? No, so ordinare soltanto gli spaghetti..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia per Klopp, almeno per il momento. Al tecnico del Liverpool, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Liverpool-Roma, è stato chiesto di un suo possibile futuro in Serie A. Questa la risposta del manager tedesco: "Penso che non avrebbe senso, so ordinare soltanto gli spaghetti e non credo basti. Vedremo, che sarà sarà. Ma non nei prossimi 4 anni di sicuro".

