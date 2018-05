Klopp: "Gomez out per la Roma. Henderson e Alexander-Arnold ok"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato dal sito internet del Liverpool, Jurgen Klopp ha fatto la conta dei presenti in vista della sfida contro la Roma, all'Olimpico, di domani sera. "Oltre agli infortunati, solo Joe Gomez non è qui. Ha avuto un contrattempo nelle prime fasi dell'ultima partita. In qualche modo ha resistito, ma dopo la partita l'infortunio c'era ancora e l'abbiamo lasciato a casa. Dobbiamo vedere per quanto starà fuori, al momento non lo so. A parte questo, penso che siamo abbastanza completi. Siamo in 20 più tre portieri, ma ci sono molti giovani ed è con noi anche Lallana. Henderson e Alexander-Arnold hanno avuto due giorni di recupero e oggi si alleneranno normalmente. Alberto Moreno ha preso una botta, vedremo, ma sembra che oggi si possa allenare. Gli altri dovrebbero essere disponibili".