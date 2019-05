Klopp il rivoluzionario, una notte per sconfiggere Dios

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp sorride. Che è l'inizio, il percorso, il durante, l'istante, il sempre. Jurgen Klopp sorride alla vita, cappello in testa, barba sul volto. Sorriso tra le labbra. Sorride perché è un uomo fortunato, capace e fortunato. Al posto giusto, i momenti se li è creati da solo e se li è tenuti stretti a lungo. Kloppo è stato per undici anni calciatore a Magonza, poi ha iniziato ad allenare la squadra della sua vita nel 2001. Giocava, il tecnico venne esonerato, lui prese le redini del club. Sette anni, poi sette al Borussia Dortmund. Due campionati, una Coppa, una Supercoppa, un Muro giallonero che lo applaude mentre, seduto sul terreno verde, si toglie il cappello e non sorride. Piange, sotto gli occhiali, pronto a salutare il secondo amore sportivo di una vita.

Il Normal One Che ricomincia in Inghilterra, Normal per non essere Mourinho. Sorride, catalizza. È un Menschenfänger, uno che raccoglie, accoglie, abbraccia, guida. Liverpool è ai piedi dell'anticonformista di Stoccarda, uomo di sinistra, con la tuta, con la barba e col cappello. Bill Shankly, che guidò una rivoluzione in giacca e cravatta, affisse una scritta all'ingresso degli spogliatoi. Una targa. "This is Anfield". Per far lasciare ogni speranza agli avversari, per fargli fare un passo nell'inferno. Jurgen Klopp ha rotto una lunga tradizione, decidendo di vietare ai suoi di toccarla. Gli altri, sguardo alto di timore o sguardo basso di riverenza. I suoi, testa alta ma mani giunte, raccolte, braccia conserte o tese. Ma mai verso quella scritta, This Is Anfield è premio e non più scaramanzia.

La Champions Ha perso due finali Champions, nel 2013 e nel 2018. L'ultima, rovesciato dal Real, da Bale. La penultima, nel derby di Germania contro il Bayern. Ci riproverà, nell'ultima semifinale ha fatto fuori la Roma, con l'ultimo soffio propizio nella gara di ritorno. Salah, Firmino, Mané, le sue frecce più preziose. Van Dijk, il migliore di tutta la Premier League, a guidare la difesa. E un portiere, finalmente un portiere. Alisson, non più Karius. Alisson, guantoni e speranze. Per sorridere ancora. E sconfiggere il passato. Messi. Gli Dei.