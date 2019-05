© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra pochi giorni, al Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena l'ultimo atto della Champions League. Jurgen Klopp ha parlato dell'attesa della finale ai microfoni di Sky Sport: "Tutte le finali sono speciali, questa sarà la mia terza di Champions League e mi sono sempre divertito, anche se sono finite male. Affronteremo il Tottenham, una squadra forte, ma questo Liverpool è la squadra migliore che porto in finale e saremo pronti. Il calcio è strano, vedremo come finirà".

È il momento migliore della tua carriera?

"Se vinciamo la finale, lo sarà. Vincere un titolo è bello, ho ottenuto diversi successi ma la Champions è il top".

La Serie A è un campionato attraente?

"Molto, ma tutte le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla Juventus, sono stupidaggini. Non c'è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L'Italia è un Paese bello, la Serie A è un bel campionato e lo conosco, è interessante".