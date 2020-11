Klopp: "Rispetto l'Atalanta, sono difficili da affrontare. Ma lo siamo anche noi"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato a SKY dopo la vittoria per 5-0 contro l'Atalanta. “Li rispetto molto, sono molto difficili da affrontare, ma anche quando siamo in forma siamo difficili da affrontare. Non dice nulla della prossima partita, loro vorranno dimostrare che non è questo il loro vero volto. Noi abbiamo giocato un’ottima partita ed è andata bene così”.