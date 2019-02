Klopp ritrova la sua nemesi: 29 partite contro il Bayern, prevalgono i KO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È l'avversario più affrontato. È anche quello che gli ha dato le peggiori delusioni: il Bayern Monaco non è una squadra come le altre, per Jürgen Klopp. Stasera, l'allenatore del Liverpool ritroverà la nemesi di tante battaglie, in Bundesliga e non solo. L'ultimo scontro è di quasi quattro anni fa: semifinale di DFB-Pokal, il Borussia Dortmund di Klopp superò 3-1 il Bayern, avviandosi poi a perdere la finale contro il Wolfsburg.

29 confronti: 9 vittorie, 4 pareggi, 16 sconfitte. Un bilancio in cui pesano gli anni di Magonza, quasi tutte sconfitte per il tecnico. Alla guida dei gialloneri, in realtà, Klopp ha spesso e volentieri vinto, soprattutto in campionato. Nelle coppe, un po' per uno: tre trofei nazionali per Klopp, tre per il Bayern. Più la Champions League del 2013, vinta dai bavaresi proprio ai danni del Borussia Dortmund. Un incrocio speciale: poteva essere amore, lo ha dichiarato Uli Hoeness pochi giorni fa. È soprattutto rivalità, che si rinnova anche questa sera.