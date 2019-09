Klopp: "Riuscite a crederci? Non ho visto la giocata di Alexander-Arnold"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunghissima lettera pubblicata su The Players Tribune, Jurgen Klopp è tornato anche sulla magica notte di Anfield, quando il Liverpool riuscì a ribaltare il 3-0 subito nell'andata della semifinale di ritorno contro il Barcellona: "Tutte le mie più grandi vittorie da allenatore sono nate da disastri. Avevamo perso male e dovevamo giocare senza due dei migliori attaccanti del mondo, ma ho detto ai ragazzi che avevamo una possibilità e che se proprio dovevamo perdere, bisognava farlo nel modo più bello. Non era più una questione di qualità tecniche, ma della loro umanità, di quello che avevano superato nella loro vita. Certo, per me è facile parlare, io sono solo la persona che urla da bordo campo. È molto più difficile per i giocatori rendere concrete quelle parole. E abbiamo fatto l'impossibile, grazie anche ai 54.000 di Anfield. La cosa più bella del calcio è che non puoi fare nulla da solo. Qualsiasi cosa".

La giocata decisiva - "Sfortunatamente non ho visto il momento più incredibile nella storia della Champions League. Ho perso la giocata geniale di Trent Alexander-Arnold: avevo visto la palla uscire in calcio d'angolo e Trent avvicinarsi alla bandierina con Shaqiri, ma poi mi sono girato verso la panchina perché stavo preparando un cambio. Ho la pelle d'oca ogni volta che ci penso: ho sentito quel rumore, mi sono voltato e ho visto la palla terminare in porta. Ho guardato Woodburn e gli ho chiesto cosa fosse successo, ma non ne aveva idea nemmeno lui. Anfield stava impazzendo mentre il mio assistente mi chiedeva se fosse il caso di fare ancora la sostituzione! Un momento indimenticabile, riuscite ad immaginarlo? Diciotto anni da manager, milioni di ore a immaginare questa partita e perdo la cosa più incredibile che sia successa su un campo di calcio. Dopo quella notte avrò rivisto almeno 500.000 volte il gol di Origi, ma di persona ho visto solo la palla colpire la rete. Il momento migliore è stato il giorno successivo, quando mi sono reso conto che era successo davvero: il calcio, per me, è l'unica cosa più stimolante del cinema. Avevamo davvero abbattuto Ivan Drago, era tutto reale".