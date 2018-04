Klopp: "Similitudini con Di Francesco? Si, abbiamo barba e occhiali"

Ci sono similitudini con Di Francesco? Questa la domanda che in conferenza stampa è stata posta a Jurgen Klopp, manager del Liverpool. Il tecnico tedesco, tra il serio e il faceto, ha risposto così: "Non lo so, abbiamo la barba e gli occhiali. Io però sono meno in forma. A parte gli scherzi, abbiamo iniziato in maniera simile: lui ha iniziato con un club piccolo e ha avuto successo. Per il resto, amiamo il calcio, giochiamo sulle fasce e ci piace una certa organizzazione. Magari c'è qualche similitudine, ma questo non rende la cosa più semplice a nessuno dei due".

