Klopp stregato dall'Atalanta: "Mi diverte guardarla giocare, credo che possa insegnarci molto"

"È un'ottima squadra, ha ottimi giocatori. I nerazzurri sono ben organizzati, giocano in base al loro sistema classico e conoscono tutti il ruolo loro. Utilizzano in maniera intelligente gli attaccanti". Mister Jurgen Klopp analizza ai raggi X in conferenza stampa il suo prossimo rivale in Champions League, l'Atalanta. Queste le sue parole sulle principali individualità nerazzurre: "Gomez può andare dove vuole, è difficilissimo tenerlo. Gosens gioca in Nazionale, tanti calciatori sono cresciuti... Non li conoscevo molto, ma so benissimo qual è stato il loro percorso. Mi diverto a guardarli, credo che possiamo imparare molto dall'Atalanta", le dichiarazioni del tecnico del Liverpool.