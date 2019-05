Klopp, terza finale di Champions in 7 anni. Ma stavolta sarà favorito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella che si disputerà il primo giugno al Wanda Metropolitano contro Ajax o Tottenham sarà per il manager tedesco Jürgen Klopp la terza finale di Champions League conquistata negli ultimi sette anni. Grazie al 4-0 rifilato ieri sera al Barcellona, il Liverpool ha staccato il pass per la partita più importante dell'anno.

La prima finale, a sorpresa, Klopp la conquistò quando era ancora allenatore del Borussia Dortmund. Si giocò a Wembley e a spuntarla fu il Bayern Monaco di Jupp Heynckes che vinse 2-1 grazie alle reti di Mandzukic e Robben: per il Dortmund, inutile il gol del momentaneo pareggio di Gundogan.

La seconda finale, meno di un anno fa, contro il Real Madrid. Dopo aver eliminato la Roma, il Liverpool di Klopp perse 3-1 a Kiev sotto i colpi di Bale e compagni. E sopratutto per colpa di Karius.

Per la prima volta favorito - Tra poco più di tre settimane per Klopp l'occasione per riscattarsi: la certezza è che - a prescindere da come finirà stasera Ajax-Tottenham - per la prima volta la sua squadra partirà favorita. Per blasone, storia, tradizione e soprattutto rosa, il Liverpool è sulla carta superiore alle altre due squadre ancora in corsa.