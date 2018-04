Klopp torna sugli scontri di Liverpool: "Non capisco certe cose"

© foto di www.imagephotoagency.it

"È solo calcio. Non capisco chi non lo capisce". Parola di Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa odierna si è soffermato a più riprese sugli scontri della gara fra Liverpool e Roma: "Non sarebbe dovuto avvenire e non dovrebbe avvenire ma più in futuro. Dobbiamo fare di tutto perché certe cose non succedano più. Martedì la partita ha mostrato la bellezza del calcio in campo, e fuori la sua faccia più brutta. È buon senso, trattare il prossimo come vuoi essere trattato".

Nel frattempo il Liverpool ha chiesto un incontro straordinario con l'Uefa, la Roma e la polizia italiana in vista della gara di ritorno in programma mercoledì 2 maggio nell'Urbe.