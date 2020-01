Klopp vs Ancelotti: "Battuti dal suo Napoli per un rigore che non c'era"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di FA Cup in programma domani contro l'Everton, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così dell'ottimo avvio di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees, ricordando anche la sconfitta incassata in Champions League contro il Napoli al San Paolo: "Il grande approccio di Ancelotti non significa nulla sul suo predecessore Marco Silva, di tanto in tanto le cose vanno così. Carlo è una delle persone più intelligente che abbia mai incontrato e non avrebbe mai accettato il lavoro se non avesse pensato di avere una buona squadra. L'Everton ha un'ottima rosa, Ancelotti è l'uomo giusto per risollevarlo".

La sconfitta col Napoli di Ancelotti in Champions?

"Abbiamo perso quella partita perché ci è stato dato contro un rigore che non c'era e perché non abbiamo giocato. In ogni caso, gli azzurri non ci hanno certo superati per tutto l'incontro. Ancelotti è bravo a utilizzare i calciatori giusti nei giusti ruoli, creando un'atmosfera molto positiva e dando buone sensazioni al suo gruppo: troveremo così dinanzi a noi un Everton ben organizzato e ben messo in campo".