Klostermann, piedi buoni e duttilità: ecco chi è il difensore che può rientrare nella trattativa Schick

Se nelle idee della Roma c’è veramente quella di sposare la difesa a 3 con più frequenza rispetto al passato, allora Lukas Klostermann fa al caso di Fonseca. Tedesco, 23 anni, contratto in scadenza nel 2021 e nel Lipsia: tutti fattori che giocano in favore dei giallorossi che potrebbero richiederlo come contropartita tecnica qualora la squadra di Nagelsmann cercasse uno sconto per Schick. Il difensore di casa Gavelsberg, arrivato al Lipsia nel 2014, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Germania, fino alla squadra olimpica con cui si è preso un argento a Rio de Janeiro. Nasce come terzino mancino (può giocare anche a destra), ma il suo rendimento cresce quando viene spostato a fare il terzo centrale di sinistra. Le 33 presenze e i 3 gol in stagione dimostrano l’importanza che riveste nello scacchiere di Nagelsmann, ma il contratto in scadenza tra un anno e la difficoltà nel rinnovarglielo da parte della dirigenza abbassa il costo del cartellino e attira su di lui l’interesse di tanti club come quello della Roma.

Le caratteristiche del calciatore d’altronde sono interessanti: fisico possente, disciplina tattica e velocità, cross e senso della posizione. Tecnicamente è sopra la media dei difensori, non a caso l’impostazione dalle retrovie passa quasi sempre dai suoi piedi. Per il Lipsia trattenerlo anche la prossima estate non sarà affatto semplice: il pressing delle big è sempre più asfissiante e il club tedesco ha già dimostrato che non esistono incedibili. Allora, occhi aperti: Klostermann è pronto a spiccare il volo.