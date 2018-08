Kluivert, 21 anni dopo. Dal flop Patrick alle magie di Justin già all'esordio

© foto di Federico Gaetano

Ventun anni fa Patrick Kluivet esordiva in Serie A con la maglia del Milan: il centravanti arrivava con un curriculum che pochi 21enni potevano vantare, come una Champions League vinta peraltro con gol decisivo. Eppure già alla prima partita contro il modesto Piacenza steccò. Col senno di poi un segno premonitore di una stagione fallimentare.

Per questo, se dovessimo usare lo stesso metro di paragone, il figlio Justin Kluivert sembra destinato a diventare l'idolo dei tifosi della Roma. Entrato al 70' della sfida contro il Torino gli sono bastati cinque minuti per fare di più dei compagni di squadra e far capire a tutti di essere un grandissimo talento. In pochissimo tempo ha sciorinato tutto il repertorio fatto di tecnica, velocità ma anche fame perché pressava e recuperava palloni. Tutto questo in un ruolo, quello di esterno destro, che non sembrava destinato a lui. Del resto nemmeno un mese fa a Fiumicino si aspettava l'atterraggio di Malcom, per utilizzare così l'olandese a sinistra. Eppure all'Ajax il giovane Justin ha giocato spesso e volentieri, sulla destra. E pure bene. Insomma, la sensazione dopo la prima uscita è che forse non era necessario investire ulteriori 40 milioni per un altro giocatore. Anche se siamo curiosi di vedere all'opera Kluivert anche nelle prossime partite, quando piano piano i nostri difensori impareranno a conoscerlo. L'impressione, però, è che la sua esperienza in Italia non sarà da meteora come paà Patrick, che memore della stagione da dimenticare al Milan gli aveva suggerito di restare ancora un anno in Olanda. Il tempo ci dirà chi avrà avuto ragione.