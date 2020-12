Kluivert: "Alla Roma è cambiato tutto dopo il lockdown. Partire la decisione più giusta"

In un'intervista a RedBull.com, l'ex esterno della Roma, oggi al Lipsia, Justin Kluivert, ha ricordato la sua avventura in giallorosso: "Qui mi trovo bene, ma anche la mia vita a Roma era ottima. Lì abitavo a dieci minuti dal mare e potevo andare in barca ogni volta che avevo il giorno libero".

Come va nel nuovo club?

"Nel mio primo anno a Roma mi sono dovuto adattare e sentivo che qualcosa sarebbe potuto accadere nella seconda stagione. Nonostante gli infortuni, le cose stavano andando bene, ho segnato 7 gol e proprio prima della quarantena ne ho fatti due di seguito. Poi dopo il lockdown ho giocato meno e mi è dispiaciuto. Ho pensato che non sarebbe andata così per tutta la stagione. Alla fine c'erano alcuni club interessati a me, tra cui il Lipsia. Quando sono arrivati, ho subito accettato. Mi sono consultato con mio padre e anche a lui sembrava una buona scelta".