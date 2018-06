Kluivert e il quarto acquisto di Monchi: prenderlo ora per anticipare tutti

Da una parte la volontà di Justin Kluivert di approdare in un grande club già a partire da questa estate, dall'altra il consiglio di suo padre, Patrick, che lo vorrebbe all'Ajax anche nella prossima stagione. Nel mezzo la Roma, che vorrebbe anticipare la concorrenza e prendere il giovane classe 1999 per regalare quello che sarebbe il quarto rinforzo dell'estate, dopo Coric, Marcano e Cristante, a Eusebio Di Francesco.

Le qualità del figlio d'arte non si discutono e vedendolo con la maglia dei Lancieri possiamo notare come potrebbe già essere pronto per il salto in Serie A, come del resto la maggior parte dei giocatori che sono passati proprio dall'Ajax ai club italiani. Tecnica, velocità e anche un buon fiuto per il gol, per un calciatore che proverebbe a fare meglio del padre, quando con la maglia del Milan non riuscì a lasciare il segno. La Roma ci prova, tenta di convincere sia lui che il suo club, ed è pronta ad abbracciare