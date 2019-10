© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ho la fiducia del mister e per un giovane questo è importante. Sono felice di essere qui e sono molto felice del gol". Queste le parole a Roma TV dell'attaccante giallorosso Justin Kluivert, al termine della gara vinta 4-0 sul campo dell'Udinese. "Voglio aiutare la squadra a vincere. È stato bello vincere qui per 4-0 con un uomo in meno. Siamo stati bravi mentalmente, dovevamo correre tutti insieme per tutta la partita e lottare insieme: con la giusta testa puoi vincere anche in 9 contro 11. Nel primo tempo è stato complicato, ma nella ripresa li abbiamo aspettati per ripartire in contropiede e segnare tanti gol. Petrachi mi sostiene sempre, mi spinge e mi dice di segnare, lo ha fatto anche in questa occasione".