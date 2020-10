Kluivert: "Grato per aver giocato alla Roma. Lipsia, club ideale per me al momento"

Justin Kluivert rilascia le prime dichiarazioni da giocatore del Lipsia e torna all'esperienza alla Roma: "Ho imparato tanto lù. Sono migliorato come giocatore e ho imparato molto. Sono grato per aver giocato là ma ora sono felice di essere qui. È vero che sono stato vicino al Lipsia due anni fa, abbiamo avuto una buona chiacchierata così come con la Roma. Alla fine ho scelto di andare là, ma ora sono qui e sono molto felice. E sono pronto a dare il 100% per il Lipsia. Non vedo l'ora di ripartire. Possiamo ottenere ottimi risultati insieme, per questo ho scelto di venire qui. Il club è ambizioso e lo sono anch'io. Ci sono tanti bravi giovani e qui posso migliorare. Questo è il club ideale per me al momento".